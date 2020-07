Brasile: prorogate misure straordinarie di contrasto al coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del parlamento del Brasile, il senatore Davi Alcolumbre, ha prorogato la durata di alcuni decreti varati dal governo di Jair Bolsonaro per fare fronte all'emergenza del nuovo coronavirus. Un'iniziativa, riassume "Agencia Brasil", che tra le altre cose permetterà al ministero della Salute di allungare di altri sei mesi il contratto temporaneo di 3.592 operatori sanitari impiegati nei sei ospedali federali dislocati nello stato di Rio de Janeiro. Si tratta di un intervento che l'esecutivo aveva disposto a maggio per sostenere una delle regioni più colpite dalla pandemia. Nel pacchetto rientrano anche misure che per altri due mesi rendono meno congenti obblighi fiscali per alcune aziende la cui attività di esportazione è penalizzata dalla pandemia, oltre a prorogare forme agevolate di finanziamento a micro e piccole imprese e sussidi per alcune fasce sfavorite della popolazione. (segue) (Brb)