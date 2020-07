Musica: Dela Roca lancia il singolo "Estate"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho scritto 'Estate' per rappresentare e raccontare al meglio la storia di due giovani che vivono il momento, giovani che vivono di emozioni e si godono le buone vibrazioni estive". Lo ha detto Giancarlo Cutrufo, in arte Dela Roca, siracusano classe 1986 che ha dato avvio alla sua carriera musicale a Panama City. "Dopo diversi anni trascorsi a Panama - ha proseguito - ho capito che l’energia che emana il sole è unica, una vera e propria ricarica per chi come me è un amante della natura. Immagino i suoni come dei colori, tutti abbiamo un colore preferito o una canzone preferita. Spero che la freschezza del mare e il calore delle isole di tutto il mondo, dalla Sicilia alle Hawaii, possano dipingere 'Estate' e farla diventare la canzone preferita di chi l’ascolta". Dela Roca é uno dei pionieri fondatori del "reggaeton Made in Italy" La sua musica fonde tra il reggaeton, reggae, dancehall e tutto ciò che comprende il Tropical Sound. Tra le altre esperienze partecipa alla "Maratona Telethon di Panama City" davanti ai telespettatori di Argentina, Uruguay, Bolivia. Arricchisce il suo curriculum con shows in Colombia, Ecuador, Costa Rica, Antille Olandesi, oltre che nella sua Sicilia dove si esibisce puntualmente in tutti gli eventi di particolare importanza nella zona settentrionale dell'isola. Ha lavorato con diversi importanti produttori musicali del genere latino come Mistabombo, panamense nominato ai billboards, Golden Music etichetta colombiana che ha avuto il merito di credere in Sech artista panamense prossimo alla nomina ai Latin Grammy e le ultime uscite sono prodotte in collaborazione con Jason Crow giovane produttore di Medellin, capitale del Reggaeton mondiale. E' l'unico artista italiano che conserva una combo con l'artista Jamaican Sizzla Kalonji, singolo non ancora distribuito. Nel curriculum di Dela Roca anche diverse partecipazioni a programmi televisivi di caratura internazionale soprattutto con interesse di pubblico Centro Americano come: Los 40 Principales, Tu manana, Da Flow Internacional e presenze nelle emittenti panamensi, oltre agli ascolti sempre più consistenti nelle radio Italiane\siciliane come Fm Italia, Radio Dimensione Suono, e alcuni passaggi in Radio Montecarlo, Rtl 102.5, Radio Deejay, e altre. (Ren)