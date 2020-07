Viabilità: A4 Mi-Bs, chiusura uscita svincolo Sesto San Giovanni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade comunica in una nota che sulla A4 Milano-Brescia, per programmati interventi di manutenzione delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle due notti consecutive di sabato 25 e domenica 26 luglio, con orario 22-5, sarà chiusa l'uscita dello svincolo di Sesto San Giovanni, per chi proviene da Torino. In alternativa si consiglia di uscire a Cormano, o Sesto San Giovanni Viale Italia, in A52 Tangenziale Nord.(Com)