Trasporti: Celli (Civica), chiesti a Raggi aggiornamenti su tratta Roma-Giardinetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ultimo incidente per un deragliamento avvenuto il 21 luglio ha riproposto con drammaticità il tema della sicurezza della tratta Roma-Giardinetti. Il 16 giugno l'Assemblea capitolina si era espressa a favore della riattivazione della tratta da Centocelle, approvando all'unanimità una mozione". Lo afferma, in una nota, la capogruppo della lista civica Roma torna Roma, Svetlana Celli. "La riapertura, possibile tecnicamente, è sollecitata anche da numerosi comitati e cittadini del quadrante Casilino, perché sarebbe una valida alternativa a bus sempre affollati e comunque inquinanti, e alleggerirebbe molto il traffico sulla linea C - aggiunge Celli -. Su questa linea, anche nei tratti attualmente in funzione, sono necessari interventi di riqualificazione, anche per garantire il servizio in piena sicurezza. Per conoscere gli sviluppi di quanto deliberato dall'Assemblea, ho scritto alla sindaca e all'assessore, chiedendo di essere informata su tutti gli aggiornamenti e le decisioni che verranno prese. Ritengo quest'opera così importante per il quadrante, che continuerò a sollecitare azioni fino all'ultimo giorno di consiliatura e a chiedere che venga rispettato il volere unanime dell'Aula Giulio Cesare".(Com)