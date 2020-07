Lombardia: Fontana e Bolognini al Banco Alimentare, fondamentale la collaborazione tra istituzioni e volontariato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Duecento mila assistiti, 17mila tonnellate di alimenti, 34 milioni di pasti all'anno, 20 dipendenti e 540 volontari, 1100 strutture caritative, sono questi i numeri del Banco Alimentare in Lombardia che oggi ha ricevuto la visita del presidente della Regione Attilio Fontana e dell'assessore regionale alle politiche sociali Stefano Bolognini. “Il Banco Alimentare è una realtà importante ed è una delle tante realtà del grande volontariato che nella nostra regione è sviluppatissimo. Senza queste realtà il pubblico da solo non potrebbe essere sufficiente a dare le risposte necessarie. In questo periodo il loro lavoro è ancora più importante, le difficoltà nate dal Covid-19 e che si teme in futuro possano essere ancora maggiori devono indurre associazioni come queste ad essere ancora più pronte a dare le risposte ai nostri cittadini. La collaborazione tra istituzioni e volontariato è quindi fondamentale” ha spiegato il presidente Fontana. “È stato un anno intenso, ma la cosa più importante è che il Banco Alimentare e il sistema Regione Lombardia hanno retto l'urto cambiando alcune procedure, riscontrando nuovi bisogni e nuove fragilità, però è riuscito grazie a un sistema che abbiamo creato e ad una rete straordinaria di volontari a dare a tutti una risposta - ha sottolineato l'assessore regionale lombardo alle politiche sociali Stefano Bolognini -. Adesso la sfida è capire insieme a loro e ad altre associazioni come programmare i prossimi mesi perché l'urto economico dell'emergenza sarà ancora più forte e dobbiamo farci trovare pronti”.(Rem)