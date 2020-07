Roma: Bugarini (Pd), decisione Lozzi chiude esperienza M5s in VII municipio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La possibilità che il gruppo municipale dei 5s in VII municipio possa continuare a sostenere la presidente Lozzi, passata dai 5s alla neonata formazione politica denominata Italexit, non sta in piedi, a meno che i consiglieri non la seguano armi e bagagli nel nuovo movimento, nel qual caso non ci resta che augurargli un grosso in bocca al lupo". Lo scrive in una nota Giulio Bugarini consigliere capitolino del Pd in una nota. "La richiesta di completare il programma di governo con la quale i consiglieri pentastellati giustificano il sostegno alla Lozzi - prosegue Bugarini - la possono rivolgere alla Sindaca che tra l'altro nominerà il commissario una volta sciolto il consiglio municipale. Non c'è ragione per perseguire improbabili inguacchi quanto invece di trarre subito le necessarie conclusioni della scelta politica personale della Lozzi che la porteranno nei prossimi mesi, in qualità di candidato sindaco del neo movimento sovranista di Paragone, lontano dagli impegni amministrativi e dalle esigenze dei cittadini del municipio. Pertanto - conclude il consigliere dem - occorre sfiduciare subito la Presidente Lozzi, come richiesto dal partito democratico". (Com)