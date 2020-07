Bosnia: leader partito croato Covic, elezioni a Mostar non abbiano data separata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principale partito croato della Bosnia Erzegovina (Hdz Bhi) contesta l'idea di svolgere le elezioni municipali a Mostar in una data separata rispetto al resto del paese. La posizione del partito croato è stata comunicato oggi dal leader dello schieramento politico, Dragan Covic, ad alcuni ambasciatori nel paese secondo quanto riportato dall'emittente "N1". "Mostar non può essere un'eccezione, specialmente non ora che abbiamo un accordo sostenuto da un consenso, che dà un risultato visibile", ha dichiarato Covic secondo cui "la simultaneità delle elezioni e l'integrità del processo elettorale sono raggiungibili solo sotto condizioni armonizzate". Le dichiarazioni di Covic sono state fatte dopo l'incontro avuto oggi con il rappresentante dell'Ue a Sarajevo Johann Sattler, con gli ambasciatori di Regno Unito e Stati Uniti, Matthew Field e Eric Nelson, oltre che dell'Alto rappresentante della comunità internazionale Valentin Inzko e del capo della missione Osce in Bosnia Kathleen Kavalec. Secondo Covic, tenendo elezioni separate a Mostar e nel resto della Bosnia ci sarebbe "un rischio non necessario" di una imprevedibile destabilizzazione che "potrebbe farci tornare indietro". (segue) (Bos)