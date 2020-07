Bosnia: leader partito croato Covic, elezioni a Mostar non abbiano data separata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni municipali nella città bosniaca di Mostar si terranno il 20 dicembre 2020 dopo uno stallo di 12 anni. Lo ha annunciato ufficialmente ieri la commissione elettorale bosniaca, come riportato dalla stampa locale. La Bosnia Erzegovina terrà le elezioni locali il 15 novembre dopo l'approvazione da parte del parlamento di Sarajevo del bilancio per il 2020, che prevede anche fondi per consentire il voto. Il voto a Mostar si terrà invece il 20 dicembre dopo un accordo politico raggiunto a giugno grazie alla mediazione internazionale e approvato dal parlamento bosniaco la scorsa settimana. "Ciò ha permesso alla commissione elettorale statale di fissare il voto per il 20 dicembre", ha spiegato il capo della commissione Zeljko Balakar. L'impossibilità di organizzare le elezioni comunali a Mostar in questi 12 anni è stata dovuta al mancato accordo tra i partiti bosniaci musulmani e quelli croati riguardo l'attuazione della decisione della Corte costituzionale sulla suddivisione dei poteri. (Bos)