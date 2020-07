Migranti: Bordoni (Lega), gestione flussi fuori controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si può affrontare un'emergenza con un'altra emergenza". Lo afferma, in una nota, il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. "La fuga di immigrati tunisini dal Cara di Brindisi conferma una situazione fuori controllo per quanto riguarda la gestione dei flussi. A Roma dalle zone rosse siamo passati alle zone tendopoli, stazione Termini, viale pretoriano e San Lorenzo dopo il lockdown sono scivolate in un degrado irrecuperabile perché la nostra città non è né pronta né adatta a ricevere immigrati che non possono essere integrati - aggiunge Bordoni -. Sbarcano e finiscono ubriachi nel degrado accampanti in una tendopoli che si allarga di giorno in giorno a due passi dall'Università La Sapienza. Dopo aver chiesto alla sindaca Raggi di intervenire ribadiamo che la città è già molto provata dalla crisi economica e socio-sanitaria, ci appelliamo al Ministro dell'Interno per contenere gli sbarchi, aumentare i rimpatri e fare il possibile insieme al prefetto per strutturare un piano organico individuando strutture e territori dove chi arriva possa essere garantito nella sicurezza sanitaria e personale invece di restare abbandonato in mezzo alla strada".(Com)