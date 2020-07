Fase 3: Iss-Salute, valore Rt nazionale sotto quota 1, bassa criticità trasmissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello nazionale il quadro generale della trasmissione e dell’impatto dell’infezione da Sars-Cov-2 in Italia rimane a bassa criticità con una incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni di 4.6 per 100.000 abitanti, stabile rispetto al periodo precedentemente analizzato. Questo uno dei dati che emerge dal monitoraggio sulla diffusione del coronavirus in Italia nel periodo fra il 13 ed il 19 luglio elaborato dal ministero della Salute e dall'Istituto superiore di sanità. Secondo il rapporto, a livello nazionale si osserva una leggera diminuzione nel numero di nuovi casi diagnosticati e notificati al sistema integrato di sorveglianza coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità rispetto alla settimana di monitoraggio precedente, con Rt nazionale pari a 0.95, sebbene sia maggiore ad 1 nel suo intervallo di confidenza maggiore. Questo indica, sottolinea il rapporto, che la trasmissione nel nostro paese è stata sostanzialmente stazionaria nelle scorse settimane. (Rin)