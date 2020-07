Trump cambia strategia sul coronavirus per recuperare terreno su Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nomina di Bill Stepien come direttore della campagna per la rielezione ha impresso una svolta alla strategia del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in vista del voto del prossimo 3 novembre. È in particolare sul tema cruciale della pandemia di coronavirus che l’inquilino della Casa Bianca ha radicalmente modificato il proprio approccio negli ultimi giorni assumendo un atteggiamento più accorto, in linea con le preoccupazioni di un elettorato che guarda con crescente timore all’aumento dei contagi, che hanno appena superato quota 4 milioni, e delle morti per Covid-19, quasi 150 mila. In settimana Trump ha rilanciato i briefing quotidiani con la stampa sull’evoluzione della pandemia negli Stati Uniti, ricorrendo tuttavia a toni più dimessi e realistici di quelli utilizzati fino a qualche tempo fa e arrivando ad ammettere che “la situazione, sfortunatamente, peggiorerà prima di migliorare”. Il presidente statunitense si è anche esposto per la prima volta sull’uso delle mascherine, cosa che non aveva fatto fino a quel momento, facendosi immortalare per la prima volta dai fotografi con una mascherina sul volto e invitando i cittadini a indossarne quando impossibilitati a rispettare le norme sul distanziamento fisico.La svolta non è stata però solo una questione di toni. Ieri sera Trump ha annunciato una delle decisioni più drammatiche assunte dal suo team per la rielezione, ovvero l’annullamento dell’evento della Convention nazionale repubblicana in programma a Jacksonville, Florida. Si è trattato di una mossa destinata a conseguenze sulla campagna elettorale. A Jacksonville, secondo i programmi, Trump avrebbe infatti dovuto tenere quel discorso di accettazione circondato dai suoi sostenitori che non avrebbe potuto pronunciare come inizialmente previsto a Charlotte, nella Carolina del Nord, a causa del rifiuto del governatore democratico Roy Cooper a consentire il riempimento di un’arena appositamente predisposta per l’evento. Sull’appuntamento di Jacksonville, che avrebbe dovuto aver luogo il 27 agosto (in coincidenza con il 60mo anniversario di un attacco avvenuto in città contro manifestanti afroamericani per la giustizia razziale), Trump puntava particolarmente per rilanciare le proprie chance contro il candidato in pectore del Partito democratico, Joe Biden. I repubblicani avrebbero infatti potuto trasmettere l’immagine di un leader con un forte sostegno popolare, agli antipodi rispetto a una Convention nazionale democratica in programma la settimana precedente a Milwaukee, nel Wisconsin, alla presenza di non più di 300 persone sulle 50 mila inizialmente auspicate.La decisione di annullare l’evento di Jacksonville, scrive “Politico”, è stata presa mercoledì sera nel corso di una riunione tra Trump, il nuovo direttore della campagna elettorale Bill Stepien e la presidente del Comitato nazionale repubblicano Ronna McDaniel. Una spinta decisiva è arrivata forse dagli ultimi sondaggi condotti in Florida, che mostrano un Trump in evidente difficoltà. Quelli pubblicati ieri da Quinnipiac raccontano di un vantaggio di ben 13 punti a favore di Biden. La Florida è uno dei più importanti “Stati in bilico”, chi vi vince ottiene il voto favorevole di 29 grandi elettori e spesso il risultato è decisivo per l’esito delle presidenziali. Così è stato anche quattro anni fa, quando in Florida Donald Trump ha battuto la candidata democratica Hillary Clinton e ha vinto le elezioni nonostante non abbia prevalso nel voto popolare. La squadra di Trump potrebbe aver temuto a Jacksonville una replica di quanto avvenuto lo scorso 20 giugno a Tulsa, in Oklahoma, dove un comizio “in presenza” al quale gli organizzatori prevedevano la presenza di oltre 100 mila sostenitori repubblicani si è rivelato un vero e proprio fiasco, con meno di 7 mila partecipanti. Un fallimento che infine è costato il posto all’allora direttore della campagna elettorale Brad Parscale, uomo considerato molto vicino al genero e consigliere politico di Trump, Jared Kushner.Il nuovo “manager” Stepien, classe 1978, aveva già partecipato alla lunga rincorsa di Trump sull’allora sfidante democratica Hillary Clinton nel 2016 in qualità di “direttore sul campo” della campagna elettorale, ed era già stato promosso a vice di Parscale nel maggio scorso. Nonostante l’età relativamente giovane, tuttavia, Stepien ha già alle spalle una lunga esperienza. Nel 2004 era stato direttore politico nel New Hampshire della campagna per la rielezione del presidente George Bush e quattro anni dopo era stato direttore nazionale della campagna elettorale del candidato repubblicano John McCain, poi sconfitto da Barack Obama. L’esperienza più controversa, tuttavia, è del 2014, quando Stepien, all’epoca vice capo di gabinetto del governatore del New Jersey Chris Christie, era stato coinvolto nello scandalo chiamato “Bridgegate”: membri dello staff del governatore erano stati accusati di aver provocato enormi ingorghi di traffico a Fort Lee con lo scopo di danneggiarne politicamente il sindaco, Mark Sokolich. Stepien, pur essendo stato coinvolto nella vicenda direttamente da Christie, ha sempre negato ogni coinvolgimento nel complotto e non è mai stato incriminato per lo scandalo.Dopo aver assunto le redini della campagna elettorale a metà luglio, Stepien è immediatamente intervenuto sull’aspetto più critico della strategia comunicativa presidenziale: la gestione dell’emergenza coronavirus. Definito da molti osservatori come “ossessionato dai dati”, Stepien deve aver prestato particolare attenzione a un sondaggio “Abc News-Washington Post” pubblicato lo scorso 17 luglio, secondo il quale due statunitensi su tre non si fidano delle rassicurazioni di Trump sul coronavirus e l’indice di approvazione per l’operato del capo della Casa Bianca cala al crescere dei contagi. In base alla rilevazione, il 38 per cento degli statunitensi approva la risposta di Trump all’emergenza, dato in calo rispetto al 46 per cento dello scorso maggio e al 51 per cento di marzo. Il numero degli intervistati che disapprovano la gestione della crisi da parte dell’amministrazione è invece pari al 60 per cento. Solo il 34 per cento ha fiducia nelle dichiarazioni del presidente sulla situazione pandemica, il 64 per cento tende a non fidarsi, quasi il 50 per cento non si fida affatto. Secondo il 63 per cento degli statunitensi “è più importante controllare la diffusione del virus che rilanciare l’economia”, obiettivo fissato come priorità dal capo della Casa Bianca. Il margine di distacco con quanti hanno opinione contraria (il 33 per cento) si è allargato di almeno 20 punti dallo scorso maggio.Ancora, il 66 per cento degli statunitensi è “molto o in qualche modo preoccupato” dalla possibilità di essere contagiato dal coronavirus o di veder contagiato un membro della propria famiglia. Il 79 per cento afferma di indossare una mascherina sempre o la maggior parte del tempo quando a contatto con altre persone; il 57 per cento dichiara di farlo sempre senza alcuna eccezione. Tuttavia, solo il 38 per cento degli elettori di fede repubblicana afferma di indossare sempre o la maggior parte del tempo una mascherina se a contatto con altre persone; la percentuale sale al 70 per cento tra i democratici. L’uso della mascherina è anche associato alle tendenze ideologiche (71 per cento tra i liberal, 38 per cento tra gli adulti conservatori), all’età (il 42 per cento tra i 18 e i 29 anni; il 61 per cento per gli over 30) e alla comunità di riferimento (i cittadini afroamericani o ispanici che indossano la mascherina sono il 20 per cento in più rispetto ai bianchi che fanno altrettanto). L’operato di Trump in risposta della pandemia è apprezzato dal 79 per cento dei repubblicani, ma solo dal 39 per cento degli indipendenti e dal 4 per cento dei democratici.Il tasso di approvazione del presidente in carica è calato di 15-16 punti percentuali dallo scorso marzo negli Stati Uniti medio-occidentali, nel sud e nell’ovest, mentre è rimasto sostanzialmente immutato nel nord-est. Ancora, l’indice è crollato di 23 punti nelle aree rurali (dove comunque resta attorno al 48 per cento). Annullando l’evento di Jacksonville, Trump può a buona ragione rivendicare una decisione che ha privilegiato la salute dei cittadini sulle ragioni della campagna elettorale ed anche su quelle economiche, perché la macchina per l’organizzazione dell’evento in Florida viaggiava già a pieni giri. Si tratta di un messaggio importante, dal momento che l’emergenza sanitaria si è imposta come il vero, grande tema della campagna elettorale per il 3 novembre. Al momento gli organizzatori stanno valutando piani alternativi alla convention di fine agosto, con l’ipotesi sul piatto di un formato completamente virtuale. Dall’altra parte, il Partito democratico sembra comunque orientato a continuare a battere sul tema della risposta dell’amministrazione Trump alla pandemia di coronavirus. (Nys)