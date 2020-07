Fase 3: Iss-Salute, si abbassa età media nuovi casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il monitoraggio sulla diffusione del coronavirus in Italia nel periodo fra il 13 e il 19 luglio elaborato dal ministero della Salute e dall'Istituto superiore di sanità, l'età media dei nuovi casi di infezione da Covid-19 diagnosticati nell’ultima settimana è ormai intorno ai 40 anni. Questo, sottolinea il rapporto, è in parte dovuto alle caratteristiche dei focolai che vedono un sempre minor coinvolgimento di persone anziane e in parte all’identificazione di casi asintomatici tramite screening in fasce di età più basse. Questo comporta un rischio più basso nel breve periodo di un possibile sovraccarico dei servizi sanitari, si legge ancora nel rapporto. (Rin)