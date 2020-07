Governo: Gelmini (FI), tra tradimenti e gelosie maggioranza è soap opera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, conversando con i giornalisti a margine di un incontro elettorale in Valle d'Aosta, ha rilevato che "Zingaretti che parla di tradimenti di Italia viva sulla legge elettorale e apre a nuove - improbabili e per quel che ci riguarda impossibili - relazioni occasionali; Fiano", ha continuato ancora la parlamentare, "che insiste per mettere alla prova gli alleati sulla calendarizzazione del Brescellum; oggi Crimi ha dato il benservito a Emiliano in Puglia. Alle Regionali di settembre fra partner di maggioranza un po' si prendono e un po' si lasciano. Insomma - ha concluso Gelmini - oramai non è più un governo, ma una soap opera". (Rin)