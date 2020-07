Omicidio Mollicone: il 15 gennaio Corte d'assise per i Mottola, Suprano e Quadrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A 19 anni dal delitto, il Gup del tribunale di Cassino manda sotto processo i 5 indagati per l'omicidio di Serena Mollicone. Sono Franco Mottola, ex comandante della stazione carabinieri di Arce, il figlio Marco e la moglie Annamaria accusati di omicidio aggravato e occultamento di cadavere, l'appuntato scelto Francesco Suprano di favoreggiamento personale in omicidio volontario, e il luogotenente Vincenzo Quatrale di concorso in omicidio volontario e istigazione al suicidio di un collega brigadiere Santino Tuzi. I 5 imputati compariranno il 15 gennaio davanti alla Corte d'assise del tribunale di Cassino. Serena scomparve da Arce la mattina del primo giugno 2001. Venne ritrovata alcuni giorni dopo, durante ricerche a cui parteciparono centinaia di persone, legata e con la testa chiusa in un sacchetto di plastica. Le indagini, tra depistaggi e inefficienze investigative, portarono ad un carrozziere della zona, Carmine Belli, che finì sotto processo ma assolto fino al terzo grado. Poi le indagini restarono a un punto morto fino a quando, nel 2011, il brigadiere Santino Tuzi riferì che la mattina della scomparsa della ragazza, l'aveva vista entrare nella stazione carabinieri di Arce in cui lui prestava servizio come piantone e, alle 14, terminato il turno di servizio, non l'aveva vista uscire. (segue) (Rer)