Autostrade: Mit, in corso di valutazione Piano economico finanziario presentato da Aspi

- Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il ministero dell’Economia e delle Finanze stanno procedendo ad una puntuale verifica dei singoli elementi contenuti nel Piano economico finanziario (Pef) presentato nella tarda serata di ieri, come da cronoprogramma, dal concessionario Autostrade per l’Italia. E' quanto si legge in uan nota del Mit. All’esame del tavolo tecnico, in corso di svolgimento in queste ore, l’erogazione degli oneri compensativi per un importo pari a 3,4 miliardi di euro, a esclusivo carico di Aspi, e il relativo piano di distribuzione delle misure al netto delle risorse destinate alla demolizione e ricostruzione del ponte sul Polcevera. Ne seguirà un confronto con il concessionario già entro la prossima settimana - prosegue la nota - nel quale si affronteranno i dettagli per garantire puntualmente la coerenza del Pef con le condizioni definite nelle interlocuzioni per la chiusura dell’accordo negoziale con il concessionario, nonché per discutere dell’atto aggiuntivo.(Com)