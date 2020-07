Decreto Rilancio: Santangelo (M5s), altri 2,1 miliardi per i Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore del M5s Vincenzo Santangelo, in una nota, afferma: “È stato emanato oggi il decreto del ministero dell’Interno di riparto di ulteriori 2,1 miliardi per i Comuni. Si tratta della quota di saldo di 3 miliardi stanziati dall’articolo 106 del Decreto Rilancio. Lo stanziamento totale delle risorse in favore degli enti territoriali, lo ricordiamo, è pari a 3,5 miliardi di euro, 3 dei quali destinati ai Comuni e 0,5 a province e Città metropolitane per l’esercizio delle funzioni fondamentali di questi Enti, nonché per compensare le minori entrate causate dall’emergenza sanitaria. La norma aveva anche previsto un anticipo immediato del 30 per cento di queste risorse (pari a 900 milioni di euro per i comuni) che sono state erogate già nel mese di maggio, a distanza di pochissimi giorni dall'emanazione del decreto Rilancio - sottolinea -. Grazie al decreto emanato oggi arriva il via libera anche per il saldo dei restanti 2,1 miliardi di euro che nei prossimi giorni saranno accreditati nelle casse dei Comuni. Con queste risorse, che il Governo è riuscito a mettere a disposizione in tempi record, i Comuni avranno subito la liquidità necessaria per l’esercizio delle loro funzioni fondamentali a servizio dei cittadini e otterranno immediato ristoro per le minori entrate causate dal Covid-19”. (Com)