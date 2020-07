Fase 3: Iss-Salute, numero nuovi casi rimane contenuto ma persiste trasmissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di nuovi casi di infezione da Covid-19 in Italia rimane nel complesso contenuto. Questa una delle conclusioni dal monitoraggio sulla diffusione del coronavirus in Italia nel periodo fra il 13 ed il 19 luglio elaborato dal ministero della Salute e dall'Istituto superiore di sanità. Il dato positivo, viene spiegato nel rapporto, è dovuto alle attività di testing-tracking-tracing che permettono di interrompere potenziali catene di trasmissione sul nascere. Il rapporto sottolinea però che sebbene le misure di lockdown in Italia abbiano permesso un controllo efficace dell’infezione da Sars-Cov-2, al momento siamo in una situazione di trasmissione stazionaria a livello nazionale in cui persiste una trasmissione diffusa del virus che, quando si verificano condizioni favorevoli, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, talvolta associati all’importazione di casi da Stati esteri. (Rin)