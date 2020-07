© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore del reparto prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, ha sottolineato che al momento in Italia "persistono diversi focolai" dovuti al coronavirus "di ampiezza variabile in quasi tutte le regioni italiane e molti di questi sono causati da persone che provengono da paesi ad alta incidenza, il che rende la situazione in alcune regioni peggiore rispetto ad altre". (Rin)