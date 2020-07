Armenia-Azerbaigian: Medveded invita le parti ad "evitare azioni incaute"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Armenia e l'Azerbaigian dovrebbero evitare azioni incaute: lo ha dichiarato il vice presidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, l'ex premier Dimitri Medvedev, scrivendo su Facebook. Ieri anche il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha invitato i leader di Azerbaigian e Armenia a ridurre la tensione ai confini e tornare ai negoziati. Fra Armenia e Azerbaigian la tensione da anni non era così elevata: la recrudescenza degli scontri fra i due paesi – storicamente divisi dalla disputa territoriale del Nagorno-Karabakh – si svolge tuttavia in un’area di confine che non è solitamente teatro di combattimenti. Dal 12 luglio, infatti, e per circa una settimana i due paesi si sono scontrati a Tavush, provincia dell'Armenia di circa 134 mila abitanti, un territorio strategicamente importante perché vi transitano l’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan (Btc) e il gasdotto Corridoio meridionale del gas, due infrastrutture fondamentali per l’approvvigionamento energetico dell’Europa. (Rum)