Sanità: Lega Lazio, Zingaretti bocciato pure da Cgil su Forlanini

- "Il governatore Nicola Zingaretti dica quale sarà il futuro dell'ex eccellenza sanitaria Carlo Forlanini a Roma, dopo la chiusura decretata nel 2015. Persino la Cgil, guidata fino a qualche anno fa dall'assessore regionale Claudio Di Berardino, è tornata ad attaccare giustamente il Presidente della Regione Lazio, il quale si riempie la bocca dell'uscita dal commissariamento della sanità dal 1 dicembre 2017. Serve concretezza, non slogan". Lo afferma, in una nota, il gruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio. (Com)