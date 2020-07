Moldova: presidente Dodon incontrerà leader Transnistria il 28 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Moldova, Igor Dodon, incontrerà il prossimo 28 luglio il leader della repubblica non riconosciuta della Transnistria, Vadim Krasnoselsky. Lo ha annunciato lo stesso Dodon sulla propria pagina Facebook. Argomento principale di discussione saranno i punti di controllo stabiliti da Tiraspol. "La prossima settimana, martedì, avrò un incontro con Krasnoselsky; il primo argomento all'ordine del giorno è legato ai checkpoint illegali in Transnistria", ha dichiarato Dodon. Secondo il presidente moldavo, Tiraspol ha spiegato la comparsa di nuovi checkpoint con la pandemia di coronavirus, ma Chisinau non è pronta ad accettare tali spiegazioni. (Moc)