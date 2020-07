Trasporti: sindacati, Art tenga conto anche di grave e grande crisi settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad avviso dei segretari generali Stefano Malorgio, Salvatore Pellecchia, Claudio Tarlazzi, rispettivamente di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, "le dichiarazioni del presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti, Andrea Camanzi, evidenziando aspetti positivi dovuti agli effetti di regolazioni sugli aeroporti, non fanno alcun cenno alla situazione di grave e grande crisi del settore che, faticosamente, le ministre dei Trasporti e del Lavoro e l'intero governo stanno cercando di risolvere anche attraverso l'emanazione di specifiche previsioni legislative che pongono fine alle asimmetrie competitive esistenti e di cui l'Art non si è mai occupata. I dati - continuano i dirigenti sindacali in una nota - dicono che, nel trasporto aereo, se diminuzione dei costi operativi c'è stata, a farne le spese perdendo il lavoro sono stati i lavoratori del settore. Eventuali interventi finalizzati a far diminuire tariffe e costi operativi non possono e non devono pregiudicare gli standard di sicurezza, i livelli di manutenzione delle infrastrutture, i livelli occupazionali e le retribuzioni dei lavoratori. In merito all'indipendenza del gestore della rete ferroviaria - proseguono Malorgio, Pellecchia e Tarlazzi - è sotto gli occhi di tutti che con l'attuale assetto e con le attuali norme è garantito l'accesso equo e non discriminatorio delle imprese ferroviarie alla rete infrastrutturale costruita con le tasse degli italiani. Tant'è che nel panorama europeo non esistono Paesi dove, come in Italia, già dal 2001 è iniziata la liberalizzazione nel trasporto merci ferroviario e già dal 2011 esiste la concorrenza nel sistema dell'alta velocità con due imprese ferroviarie". (segue) (Com)