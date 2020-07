Trasporti: sindacati, Art tenga conto anche di grave e grande crisi settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tre segretari generali aggiungono: "Ci auguriamo che in futuro l'Autorità di regolazione dei trasporti consideri fra gli stakeholder anche i sindacati dei trasporti e le lavoratrici e i lavoratori del settore tenendo conto anche delle loro esigenze di poter lavorare in sicurezza e avere una retribuzione coerente. Qualsiasi ipotesi di modifica dell'attuale assetto di Rfi (Rete ferroviaria italiana) - concludono i tre sindacalisti - comprometterebbe l'esistenza dell'intero gruppo Fs determinando, conseguentemente, la mobilitazione generale dei lavoratori del settore". (Com)