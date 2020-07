Usa: Trump, senatore Inhofe contro modifica nomi basi militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il senatore dell'Oklahoma Jim Inhofe non cambierà i nomi delle basi militari dedicati ad ufficiali confederati, perché come lui "non crede nel 'cancellare la cultura'". "Ho parlato con il senatore Jim Inhofe (che è) molto rispettato, il quale mi ha informato che NON cambierà i nomi delle nostre grandi basi militari e dei forti, luoghi in cui abbiamo vinto due guerre mondiali (e altro!)", ha scritto Trump su Twitter, sottolineando che "come me, Jim non crede nel 'cancella-cultura'". Le dichiarazioni di Trump cadono mentre la Casa Bianca sta minacciando di porre il veto ad un massiccio progetto di legge del ministero della Difesa a causa di un articolo che prevede di rinominare le basi militari, come Fort Bragg, intitolate ad ufficiali confederati. Sulla possibilità di cambiare il nome alle basi, Inhofe ha dichiarato di recente ai media locali "penso che dovrebbe essere fatto: non so se la mia posizione prevarrà". (segue) (Nys)