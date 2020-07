Usa: Trump, senatore Inhofe contro modifica nomi basi militari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polemica sui nomi e simboli legati agli stati confederati è scoppiata anche a livello politico in seguito alle violente proteste contro il razzismo del mese scorso, provocate dall'uccisione del cittadino afroamericano George Floyd durante un duro controllo di polizia. Lo scorso 17 luglio, il ministero della Difesa ha pubblicato un promemoria nel quale nega l'esposizione della bandiera confederata dalle basi militari del paese. "Dobbiamo sempre rimanere concentrati su ciò che ci unisce, il nostro giuramento alla Costituzione e il nostro comune dovere di difendere la nazione", ha scritto il segretario alla Difesa Mark Esper nel memorandum che stabilisce la nuova politica, elencando quali tipi di bandiera sono consentiti e non citando quella confederata. Questa veniva utilizzata in origine dagli Stati del sud che durante la Guerra civile (1861-1865) si battevano contro l'abolizione della schiavitù. (segue) (Nys)