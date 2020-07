Usa: Trump, senatore Inhofe contro modifica nomi basi militari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Esper, le bandiere "che sventoliamo devono essere in accordo con gli imperativi militari di buon ordine e disciplina, trattare tutto il nostro popolo con dignità e rispetto e rifiutando i simboli di divisione". Il ministro ha inoltre annunciato la decisione su Twitter, dicendosi certo che "con questo cambiamento di politica, miglioreremo ulteriormente il morale, la coesione e la prontezza della forza in difesa della nostra grande Nazione". L'annuncio del Pentagono segue le dichiarazioni rilasciate mercoledì dal presidente Donald Trump all'emittente "Cbs": nel rispondere ad una domanda sulla bandiera, considerata da molti afroamericani un doloroso ricordo della schiavitù e di cui gli attivisti chiedono con forza la rimozione dai luoghi pubblici, Trump ha sostenuto che questa è al contrario "simbolo di libertà di parola" e per questo "amata" dalla gente. Gli organizzatori delle corse Nascar e il corpo dei Marines il mese scorso hanno vietato la bandiera. (Nys)