Russia: eliminate restrizioni all'ingresso per cittadini di Regno Unito, Turchia e Tanzania

- Il primo ministro russo, Mikhail Mishustin, ha firmato un decreto in base al quale vengono rimosse le restrizioni all'ingresso in Russia per i cittadini di Regno Unito, Turchia e Tanzania. È quanto si apprende dal sito web del Consiglio dei ministri della Federazione Russa. In precedenza il vice primo ministro Tatjana Golikova aveva annunciato la ripresa dei voli dal primo agosto sulla base del principio di reciprocità con gli stessi paesi. (Rum)