Libano: ministro Esteri francese, Parigi fornirà 15 milioni di euro per il sistema scolastico

- La Francia fornirà 15 milioni di euro al Libano per risollevare il settore dell'istruzione. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri di Parigi, Jean-Yves Le Drian, durante una visita nella scuola del Carmelo San Giuseppe di Mechref, in Libano. "Non abbandoneremo la gioventù libanese in questa crisi difficile", ha poi aggiunto il capo della diplomazia di Parigi. "Questo paese, bisogna dirlo, è sull'orlo del baratro e se non vengono intraprese delle azioni rischia di diventare un paese alla deriva", ha detto Le Drian dopo aver visitato la scuola.(Frp)