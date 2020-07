Maltempo: Russo (Gruppo Cap), Recovery fund è opportunità formidabile per mettere in sicurezza idraulica i comuni, ma anche l'intero Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito al nubifragio avvenuto nelle prime ore della mattinata odierna a Milano e nei Comuni della Città metropolitana, il funzionamento dell'impianto del depuratore di Bresso si è interrotto per circa 2 ore a causa della sospensione della corrente elettrica, dovuta al blackout provocato dall'esondazione del fiume Seveso. I tecnici di Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, sono intervenuti subito, ripristinando la corrente elettrica in breve tempo. Una forte grandinata ha inoltre provocato l'ostruzione delle caditoie stradali e di conseguenza l'allagamento di alcuni sottopassi, strade e box, nella zona a nord di Milano, in particolare a Cinisello Balsamo, Parabiago e Cernusco sul Naviglio, dove Gruppo Cap ha subito mandato il proprio personale per risolvere i disservizi. Le forti piogge hanno fatto esondare Seveso e Lambro, causando allagamenti e grandissimi disagi in molti Comuni del territorio metropolitano. Disagi che, secondo Alessandro Russo, presidente di Gruppo Cap e vicepresidente di Utilitalia necessitano di un intervento strutturale che nasce da un'azione comune tra Governo, gestori del servizio idrico e amministrazioni locali. "Noi di Cap nel nostro piano industriale 2020-2024, abbiamo destinato per i prossimi 5 anni oltre 160 milioni di euro per efficientare il sistema fognario e renderlo performante rispetto a eventi climatici sempre più intensi e frequenti", commenta Russo. "Ma per mettere in sicurezza idraulica da eventi climatici estremi tutti i Comuni della Città metropolitana di Milano servirebbe oltre un miliardo di euro, per l'intero Paese il fabbisogno è addirittura di circa 7 miliardi. Il Recovery fund è un'opportunità formidabile che non possiamo farci scappare". (segue) (com)