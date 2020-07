Repubblica Ceca: premier conferma rilascio cittadini cechi condannati per terrorismo in Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due operatori umanitari cechi condannati in Turchia per terrorismo sono stati rilasciati. La notizia è stata confermata dal primo ministro ceco, Andrej Babis, ripreso dall'agenzia di stampa "Ctk". La coppia tornerà già nella serata di oggi in Repubblica Ceca a bordo di un volo militare. Babis ha ringraziato i servizi di intelligence per il ruolo svolto nel determinare il rilascio. Marketa Vselichova e Miroslav Farkas sono stati arrestati mentre cercavano di attraversare il confine turco-siriano nel novembre del 2016. Sono stati conseguentemente condannati a 6 anni di reclusione per aver aiutato le milizie curde dell'Unità di Protezione Popolare (Ypg), che Ankara considera un'organizzazione terroristica. I due operatori umanitari hanno sempre respinto le accuse, insistendo di svolgere una missione umanitaria con l'obiettivo di creare un'ospedale da campo presso il confine turco-iracheno. (Vap)