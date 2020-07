Iran: Zarif condanna intercettazione velivolo Mahan Air da parte caccia Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fuorilegge devono essere fermati “prima del disastro". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, commentando l’intercettazione sui cieli della Siria di un velivolo passeggeri della compagnia iraniana Mahan Air da parte di due caccia F-15 statunitensi sui cieli della Siria. "Gli Stati Uniti occupano illegalmente il territorio di un altro Stato e si permettono di molestare un aereo di linea civile - mettendo in pericolo passeggeri civili innocenti - apparentemente per proteggere le sue forze di occupazione. Audacia che mescola illegalità a illegalità. Questi fuorilegge devono essere fermati prima del disastro”, ha commentato Zarif in un messaggio sul suo profilo Twitter. Ieri, due aerei da guerra statunitensi si sono pericolosamente avvicinati all'aereo passeggeri Airbus A310 della Mahan Air sui cieli della Siria, costringendo il pilota a cambiare improvvisamente altitudine per evitare una collisione. L'aereo era in rotta da Teheran a Beirut. Almeno 12 persone a bordo sono rimaste ferite. L'Iran ha denunciato con fermezza l’azione degli Stati Uniti come un "atto terroristico" e ha presentato una lettera di denuncia all'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (Icao), al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, all’International Air Transport Association (Iata) e all'ambasciata svizzera a Teheran, che gestisce gli interessi degli Stati Uniti in Iran da quando dalla rottura dei rapporti diplomatici dopo la Rivoluzione islamica del 1979. "Se dovesse succedere qualcosa al velivolo durante il suo volo di ritorno, l'Iran attribuirà la responsabilità agli Stati Uniti", ha dichiarato all'”Irna” il portavoce del ministero degli Esteri Abbas Mousavi. (segue) (Res)