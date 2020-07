Lombardia: assessore Rolfi, da lunedì bando per interventi nelle comunità montane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via, lunedì 27 luglio, il bando per finanziare con 3 milioni di euro interventi di ripristino, conservazione e parziale completamento dei terrazzamenti e dei muretti a secco, oltre che interventi connessi, come la manutenzione straordinaria di sentieri e strade interpoderali e la sistemazione di sistemi di convogliamento delle acque. "Il decreto firmato oggi - ha spiegato l'assessore alla montagna, piccoli Comuni e enti locali Massimo Sertori - definisce modalità e tempi della procedura per l'assegnazione delle risorse. Abbiamo l'obiettivo di aiutare concretamente questa attività eroica che svolge una funzione importante sia per i prodotti che genera, sia per la manutenzione del territorio". "Un tassello importante - ha concluso - in direzione di una politica che, facendo leva sul fattore 'identità', mira allo sviluppo territoriale". Le risorse verranno erogate alle comunità montane per interventi con un contributo fino al 50% della spesa dell'intervento ritenuta ammissibile destinate a interventi da concludersi entro il 31 ottobre 2021. Le domande potranno essere presentate a partire da lunedì 27 luglio ed entro la chiusura del bando prevista per il 15 settembre 2020, esclusivamente tramite la piattaforma bandi online, all'indirizzo www.bandi.servizirl.it. (com)