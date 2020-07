Azerbaigian-Armenia: rappresentanze diplomatiche di Baku all'estero sotto attacco di estremisti armeni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi giorni gruppi radicali della diaspora armena, con bandiere e magliette dell'Asala (organizzazione terroristica armena riconosciuta a livello internazionale) e del partito ultra estremista armeno Dashnaksutun, hanno organizzato azioni estremamente aggressive contro le rappresentanze diplomatiche dell'Azerbaigian in Belgio, Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Svezia, Polonia, Australia, Paesi Bassi, commettendo atti di vandalismo contro gli edifici delle missioni diplomatiche di Baku e contro gli stessi diplomatici e i membri della comunità azerbaigiana e le loro proprietà, e propagandando questi atti di vandalismo nelle proprie pagine social. Lo riferisce l'ambasciata azerbaigiana in Italia tramite un comunicato stampa. Tremila membri estremisti della comunità armena in California, che protestavano di fronte al consolato generale dell'Azerbaigian a Los Angeles, hanno attaccato deliberatamente i 40 membri della comunità azerbaigiana che si trovavano nell'area, ignorando gli ordini della polizia locale. Di conseguenza, sette membri della comunità azerbaigiana, tra cui una donna, sono stati feriti. Quattro di loro sono stati ricoverati in ospedale. I gruppi estremisti armeni che protestavano di fronte all'ambasciata dell'Azerbaigian nel Regno del Belgio hanno attaccato l'edificio e il personale dell'ambasciata, così come i membri della comunità azerbaigiana, con pietre, altri oggetti contundenti ed esplosivi. Di conseguenza, sei persone, inclusi dipendenti dell'ambasciata, membri della comunità azerbaigiana, nonché il giornalista della televisione azerbaigiana "Real Tv" in Europa, Khatira Sardargizi, sono stati gravemente feriti. L'edificio della missione è stato danneggiato, i suoi ornamenti sono stati lesi, la macchina di un rappresentante della comunità azerbaigiana è stata incidentata e si è tentato di attaccare l'area in cui abitano i familiari dei diplomatici. Lo stesso vandalismo si è osservato anche contro l'ambasciata dell'Azerbaigian a Parigi, dove gruppi radicali hanno lanciato pietre contro gli edifici dell'ambasciata e hanno rotto le finestre. Inoltre, casi simili si sono verificati in altri paesi dove ci sono stati anche tentativi dei estremisti armeni di entrare nelle missione diplomatiche dell'Azerbaigian. (segue) (Com)