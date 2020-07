Azerbaigian-Armenia: rappresentanze diplomatiche di Baku all'estero sotto attacco di estremisti armeni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Successivamente, si è divulgata la notizia che gli armeni che vivono negli Stati Uniti stanno preparando un'altra provocazione contro gli azerbaigiani. Su Instagram è stata creata una pagina, apparentemente appartenente a persone di origine armena, che richiede la raccolta di informazioni su dove si trovino gli azerbaigiani e i turchi che vivono in California. Gli amministratori promettono un premio in denaro di 500 dollari mantenendo anonime le fonti.Questo vandalismo di gruppi estremisti armeni non sorprende né l'Azerbaigian né altri paesi che hanno affrontato il terrorismo armeno. Negli anni 1970-1980, Asala e altre organizzazioni terroristiche armene hanno commesso più di 235 atti terroristici in 22 paesi, assassinando più di 70 persone, tra cui 24 diplomatici turchi. Dalla fine degli anni 1980, nel momento dell'inizio delle sue rivendicazioni territoriali contro Baku, l'Armenia ha trasformato il terrorismo in uno strumento di politica statale e ha ampiamente fatto ricorso a mezzi terroristici in varie parti dell'Azerbaigian, durante l'occupazione dei territori azerbaigiani. Data la reale minaccia rappresentata per i suoi cittadini dai gruppi estremisti armeni all'estero, l'Azerbaigian esorta i suoi connazionali a prestare la massima attenzione, ma anche ad astenersi dalle provocazioni degli estremisti armeni e a dimostrare moderazione e calma. La comunità internazionale deve condannare fermamente i crimini d'odio commessi da gruppi estremisti armeni contro le rappresentanze diplomatiche dell'Azerbaigian all'estero, così come contro i diplomatici e membri delle comunità azerbaigiane in vari paesi. (Com)