Maltempo: Fidanza (Fd'I), Milano affonda, ma Sala va a Roma per difendere immigrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mentre la periferia Nord di Milano fa i conti ancora una volta con allagamenti e danni ingenti, il sindaco Beppe Sala non trova di meglio da fare che andare a Roma per accompagnare Aboubakar Soumahoro dalla ministra Lamorgese. La città è completamente allo sbando. Ogni giorno si trova ad affrontare una nuova emergenza: incidenti continui sui monopattini lasciati senza regole, risse e movida selvaggia ovunque, violenze e stupri anche in pieno giorno. Eppure la priorità di Sala e della giunta di centrosinistra è difendere i diritti degli immigrati". Lo afferma in una nota l'eurodeputato milanese di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza commentando l'incontro di oggi fra Sala, Soumahoro e Lamorgese. "Le nostre priorità sono molto diverse. Al primo posto ci sono i milanesi e il decoro e la sicurezza della città". (com)