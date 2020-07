Ponte Genova: Aspi, rinnovate infrastrutture di raccordo con il nuovo viadotto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono sostanzialmente concluse le attività di manutenzione della rampa Elicoidale e della galleria della Coronata, le due infrastrutture di raccordo tra il nuovo ponte “Genova San Giorgio” e l’autostrada A10. Stando al comunicato stampa diramato da Autostrade per l’Italia, il termine dei lavori è perfettamente allineato con l’apertura al traffico del nuovo viadotto. Nelle due canne della galleria Coronata, la cui lunghezza è pari a 944 e 951 metri rispettivamente per la destra e la sinistra, sono stati effettuati interventi di manutenzione e ripristino, provvedendo anche all’impermeabilizzazione dei tunnel costruiti prima degli anni ’80. Per agevolare la realizzazione del nuovo ponte, prosegue la nota, i lavori nei tunnel sono stati concentrati in 70 giorni consecutivi, grazie all’impiego contemporaneo di oltre 200 persone tra tecnici e operai specializzati, per singolo turno di lavoro, con oltre 10 appaltatori coinvolti. Le attività sono state avviate dopo un esame approfondito eseguito nelle gallerie dalle società specializzate Lombardi, Rocksoil e Sws, che hanno anche sviluppato il progetto esecutivo degli interventi di manutenzione. (segue) (Com)