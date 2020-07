Trasporto aereo: Usa, Federal Aviation Administration ordina ispezioni dei Boeing 737 rimasti a terra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federal Aviation Administration (Faa) ha emesso un avviso di emergenza per tutte le compagnie aeree che volano con i Boeing 737, paventando il rischio di gravi conseguenze negli aerei tornati in servizio dopo la messa a terra forzata a causa del Covid-19. In una nota diffusa oggi, l'agenzia del dipartimento dei Trasporti responsabile dell'aviazione civile ha messo in guardia sul fatto che la ripresa dei voli dopo una lunga sospensione potrebbe provocare spegnimenti improvvisi dei motori "senza la possibilità di riavviarli, il che potrebbe provocare atterraggi di emergenza fuori dagli aeroporti". Ai sensi della direttiva, le compagnie aeree dovranno quindi ispezionare i motori su centinaia di jet in cerca di eventuali componenti corrose.(Nys)