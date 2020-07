Decreto Rilancio: Fraccaro, pubblicate linee guida su superbonus al 110 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, annuncia che "sul sito dell’Agenzia delle entrate sono state pubblicate le linee guida del superbonus al 110 per cento che contengono tutti i dettagli sulla norma: la tipologia di interventi agevolabili, i requisiti e gli adempimenti. Abbiamo previsto anche delle Faq informative - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota - per illustrare meglio i contenuti di questo provvedimento fondamentale per la crescita e la sostenibilità". (Com)