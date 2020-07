Governo: Castelli (M5s) a Meloni, dispiace che una donna non si sia accorta di insulti ricevuti per frase mai pronunciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro dell’Economia e delle Finanze Laura Castelli, del Movimento cinque stelle, si è detta dispiaciuta che "una donna non si sia accorta degli insulti e delle minacce che ho ricevuto per una frase che non ho mai detto". L'esponente dell'esecutivo ha risposto in questo modo, conversando con i giornalisti a margine dell’incontro con le associazioni di categoria, a Napoli, agli attacchi del presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni che, anche oggi, era tornata sul tema dei ristoratori. (Rin)