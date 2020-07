Difesa: Afghanistan, generale Miller visita comando italiano a Herat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante della missione "Resolute Support" in Afghanistan, il generale statunitense Austin Scott Miller, ha fatto visita nei giorni scorsi al Comando di assistenza e addestramento (Train Advise and Assist Command West, Taac-W) di Herat, il comando Nato a guida italiana, attualmente su base 132ma Brigata corazzata "Ariete", responsabile nell'ambito della missione della parte occidentale dell'Afghanistan. Lo riferisce un comunicato stampa del comando italiano a Herat. Il generale Miller, che è giunto a Camp Arena accompagnato dal capo di Stato maggiore della Difesa afgano, generale Yasin Zia, dal direttore del National Directorate of Security (Nds), Ahmad Zia Saraj, e da alcuni alti Ufficiali della missione Nato, ha prima voluto essere aggiornato dal comandante del Taac-West, generale di brigata Enrico Barduani, sulle principali questioni relative alla sicurezza dell'area, facendo anche il punto di situazione sull'emergenza Covid-19 nella regione, che risulta essere una delle aree del Paese più duramente colpite dalla pandemia. Il generale Miller ha quindi colto l'occasione per elogiare i recenti ottimi risultati, ottenuti dagli advisors italiani nell'addestramento delle forze di sicurezza afgane. Successivamente è stato accolto il generale Abdul Arghandiwal, che proprio nei giorni scorsi ha assunto il comando del 207mo corpo d'Armata afgano, unità mentorizzata dal Taac-West. Si è quindi tenuta una riunione (shura), durante la quale il generale Miller e i leaders afgani hanno ampiamente discusso delle criticità relative alla sicurezza del territorio e della situazione di efficienza dei reparti del 207mo che operano nella regione. Il generale Barduani ha inoltre potuto illustrare tutte le più importanti attività che il contingente italiano ha posto in essere a favore delle forze di difesa e di sicurezza afgane nonché le iniziative finalizzate al sostegno delle autorità politiche locali. (segue) (Com)