Ue: Todde (M5s), con Green new deal nuove politiche industriali per cambiare modello produttivo

- "Il Green New Deal non riguarda solo il Piano Nazionale Energia e Clima: è anche un programma sociale e un programma di trasformazione culturale, oltre che industriale, del nostro paese. Perché abbia successo, occorre continuare a investire e accelerare sui suoi pilastri fondamentali: transizione energetica, decarbonizzazione e sostegno alle energie rinnovabili". Così la sottosegretaria al ministero dello Sviluppo Economico, Alessandra Todde (M5s), nel corso del suo intervento al Digital Debate organizzato da Consenso Europa – business unit del Gruppo Hdrà dedicata a Public Affairs e Comunicazione Strategica – su 'Le politiche del Green New Deal per il rilancio del sistema produttivo'. Introdotto e coordinato dal giornalista di La7 e conduttore di Coffee Break, Andrea Pancani, all'evento hanno preso parte rappresentanti di associazioni datoriali, imprenditoriali e sindacali, per un confronto diretto con le Istituzioni sui temi del rilancio della produttività e delle politiche ambientali nel quadro della crisi economica innescata dalla pandemia Covid–19. (segue) (Com)