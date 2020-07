Ue: Todde (M5s), con Green new deal nuove politiche industriali per cambiare modello produttivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Puntiamo ad accelerare le procedure di autorizzazione, che sono un problema non soltanto legato alla cantieristica ma anche alle opere strategiche e infrastrutturali, soprattutto in ambito energetico", ha continuato Todde. "E serve inoltre una profonda trasformazione anche in termini di filiere e di modalità produttive, trasformazione per la quale è necessario investire in innovazione, non soltanto tecnologica ma anche di processo, in formazione ed informazione, e in infrastrutture che rendano i territori competitivi". "Non è solo un problema di risorse - ha aggiunto -. I fondi ci sono, occorre spenderli correttamente, e investirli in politiche industriali che puntino a cambiare il modello produttivo del nostro paese". Numerosi gli interventi dei partecipanti, che hanno valutato come fondamentali le occasioni di dialogo diretto con le istituzioni, e positiva la disponibilità dei rappresentati del governo a fare proprie le istanze e i bisogni espressi dal sistema produttivo in questa fase di emergenza. (Com)