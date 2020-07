Scuola, mascherine trasparenti e microfono per la classe: la richiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Raccolgo e faccio mio l'appello della rete di associazioni a supporto di adulti e bambini con perdite uditive, lanciato nei confronti del governo e del ministro Azzolina. Con il rientro previsto a settembre nelle aule scolastiche ci sarà, purtroppo, il riproporsi di alcuni problemi storici della scuola italiana ma c'è chi potrebbe soffrirne decisamente di più, come nel caso degli alunni sordi o ipoacusici". Lo dichiara Maria Rizzotti, vicepresidente del Gruppo di Forza Italia."L'utilizzo delle mascherine, come è facilmente intuibile, porterà, si legge nella loro lettera 'ad una degradazione della qualità del linguaggio, in combinazione con il rumore/riverbero dell'ambiente e l'assenza di segnali visivi, rende il discorso quasi incomprensibile per molte persone con perdita dell'udito. Una ridotta udibilità/comprensione aumenterà lo sforzo di ascolto e diminuirà le risorse cognitive per la comprensione'", dichiara Rizzotti in una nota."Questo vuol dire che tutti gli studenti affetti da questo problema andranno incontro ad un apprendimento ridotto, o quantomeno rallentato, e non possiamo permetterlo. Chiedo quindi al governo di predisporre l'utilizzo di maschere trasparenti che dovranno essere certificate per essere utilizzate in aula, l'installazione di un sistema microfono per l'intera classe e che i ricevitori individuali siano messi a disposizione dal SSN per tutti gli studenti con perdita di udito, allo scopo di facilitare l’accessibilità acustica. Attraverso questi accorgimenti saremo in grado di garantire il diritto all'istruzione, sancito dalla nostra Costituzione, e renderemmo la vita più agevole anche a questi studenti, e sarà un risultato di civiltà", conclude. (Rin)