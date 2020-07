Bolivia: rinvio elezioni, Nazioni Unite esprimono "piena fiducia" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta di rinviare il voto è stata durante criticata dall'ex presidente Evo Morales, secondo cui posticipando le elezioni il governo ad interim della Bolivia punta a guadagnare tempo per continuare la persecuzione contro leader sociali e candidati del Movimento al socialismo (Mas). "E' un'altra forma di proscrizione. Per questo non vogliono le elezioni il 6 settembre", ha scritto Morales sul suo account Twitter. "Le leggi 1297 e 1304 stabiliscono i termini per lo svolgimento delle elezioni. L'unico organo di stato che può modificare questo termine è l'Assemblea legislativa plurinazionale. Qualsiasi decisione unilaterale è illegale e incostituzionale", ha aggiunto. (segue) (Brb)