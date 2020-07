Frosinone: "Provincia creativa" fa tappa ad Arpino con omaggio a maestro Ennio Morricone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cresce l'attesa per l'omaggio ad Ennio Morricone, organizzato dall'amministrazione provinciale di Frosinone, nell'ambito del progetto "Provincia creativa", che andrà in onda questa sera da Arpino. L'iniziativa, ideata dal vicepresidente della Provincia Luigi Vacana, per valorizzare e promuovere le eccellenze del territorio, "ha preso il via nel chiostro di palazzo Jacobucci, sede dell'amministrazione provinciale di Frosinone. Poi il trionfale tour è andato in scena dal palazzo del Governo di Frosinone, dunque dalla Basilica di Canneto, dal suggestivo Monastero di Sant'Antonio a Ferentino, registrando dei veri e propri record d'ascolto". "Questa sera - si legge in una nota - una nuova location mozzafiato, la Torre Cicerone di Arpino. In onda dalle 20.40 in streaming, web e su Extra Tv, al solito senza la presenza del pubblico. Migliaia di visualizzazioni, condivisioni e like in pochissime ore continuano a sugellare il successo dell'evento. L'Ente guidato da Antonio Pompeo si colloca così, a pieno merito, tra i punti di riferimento indiscussi nella produzione di grandi eventi culturali". (segue) (Com)