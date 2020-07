Frosinone: "Provincia creativa" fa tappa ad Arpino con omaggio a maestro Ennio Morricone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Insieme al grandissimo successo social - aggiunge il comunicato - non mancano le iniziative innovative, e cosi, l'Ente di Piazza Gramsci, continua nella programmazione del tour, arricchendolo di nuove proposte, come avverrà anche ad Arpino. Musica, ma anche arte, creatività e turismo, allo scopo di valorizzare e promuovere il territorio. Il tutto nel rispetto delle misure imposte dal contrasto alla diffusione del Covid-19. Programma musicale affidato ai solisti dell'orchestra da camera di Frosinone. Ad arricchire la serata, rendendola davvero unica, il 'live painting' realizzato dall'Accademia di Belle Arti di Frosinone, che farà da cornice artistica alle musiche, dipingendo in estemporanea. Insieme alla presentazione di Tonino Berardelli e Maurizio Agamennone, l'evento affiderà la narrazione dei luoghi alle guide turistiche, abilitate proprio dall'Ente di piazza Gramsci. Una programmazione tutta ancora in aggiornamento, anche nella definizione delle location, che presto riguarderanno il cassinate, ma anche la splendida cascata di Isola del Liri, senza dimenticare i centri minori". "Omaggiamo con le nostre eccellenze, anche in campo musicale, il maestro Ennio Morricone, uno dei figli più illustri di questo territorio - dichiarano in una nota il presidente della Provincia Antonio Pompeo e il vicepresidente delegato alla Cultura Luigi Vacana - Le migliaia di visualizzazioni di 'Provincia Creativa' ci dimostrano come le bellezze del nostro territorio siano degli attrattori unici da valorizzare. Proprio come sta facendo la Provincia, esaltando queste location attraverso l'arte e la cultura. Se a tutto questo aggiungiamo le musiche di un genio assoluto, quale Ennio Morricone, non resta augurare buon ascolto e buona visione". "Tutto, insomma, ha il sapore del successo annunciato e, visti i numeri delle date precedenti, c'è davvero da scommetterci", conclude. (Com)