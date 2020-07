Fase 3: Piccinetti, ricominciano i concorsi alla Fiera di Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prove verranno svolte in totale sicurezza per i candidati e tutti gli operatori coinvolti: Fiera Roma si atterrà strettamente a protocolli e linee guida nazionali e regionali, che tracciano una serie di norme che consentono lo svolgimento delle sessioni dei test anche per flussi massicci di candidati. "Tra le misure: il mantenimento del 'criterio di distanza droplet' di almeno 1 metro - si legge nella nota- tra candidato e candidato; flussi e percorsi regolamentati in modalità a senso unico e sempre nel rispetto della distanza di sicurezza; obbligo di mascherine per tutti i candidati in ogni fase della prova; applicazione di rigidi protocolli di disinfezione e sanificazione degli ambienti, degli arredi, delle aree di pertinenza dopo lo svolgimento di ogni singola prova; monitoraggio della temperatura corporea dei candidati attraverso termoscanner; adeguato servizio medico-sanitario all'interno dell'area concorsuale; rigorosa proporzione tra il numero di candidati e le dimensioni delle aule (in superficie e altezza); rispetto di requisiti minimi delle sale, riferiti al livello di areazione, alla tipologia di pavimentazione, alle caratteristiche dei servizi igienici; rispetto di requisiti logistici di accessibilità e funzionalità, compatibili con la sicurezza dell'area concorsuale (numero e disposizione ingressi; spazi per auto; locali adeguati per candidati con particolari esigenze -portatori di handicap, immunodepressi, etc..)". (Com)