Finanza: Consob oscura quattro nuovi siti web per abusivismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Consob ha ordinato l'oscuramento di nuovi siti web che offrono abusivamente servizi e prodotti finanziari: in particolare, il provvedimento è stato disposto per tre siti mediante i quali viene svolta un'offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo, e di un altro con cui veniva svolta attività pubblicitaria relativa ad una delle tre predette offerte. Stando al relativo comunicato stampa, i siti per i quali è stato disposto l’oscuramento sono Ganancias Deportivas, Mindcapital Ou, Vivaexchange Ou e Is-R InternetServices-Reinders. Sale così a 261 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. Continuano le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. La Consob richiama infine l’attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo. (Com)