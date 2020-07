Ungheria: la deputata Varga-Damm è stata espulsa da Jobbik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata ungherese Andrea Varga-Damm è stata espulsa dal partito di opposizione Jobbik. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Mti", citando una conferenza stampa della stessa parlamentare. Varga-Damm ha lasciato il gruppo parlamentare di Jobbik all'Assemblea nazionale già in primavera, ma ha ora dichiarato di aver ricevuto una lettera di espulsione dal partito la scorsa settimana. "Non c'è stato un colloquio. I leader di partito non hanno voluto guardarmi negli occhi e hanno scelto la codardia", ha commentato la deputata. Ha aggiunto che non intende fare appello contro la decisione, d'altronde gli eventi dell'ultima settimana le hanno dimostrato che Jobbik "non è più un partito con dei valori". La formazione ha "importato" membri del partito liberale Dialogo per l'Ungheria (Parbeszed) e per lei si tratta di "un atto di tradimento". Lo statuto della formazione stabilisce che Jobbik non può accettare l'adesione di ex membri del Partito socialista ungherese (Mszp), della defunta Alleanza dei Liberi Democratici (Szdsz) o del defunto Forum Democratico Ungherese (Mdf). Varga-Damm evidenzia che Parbeszed ha partecipato alle ultime elezioni parlamentari con una lista comune assieme ai socialisti. (Vap)