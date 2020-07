Salute: mercoledì la presentazione del rapporto Osmed su uso farmaci durante emergenza Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì dalle ore 10 sarà presentato il rapporto Osmed sull'uso dei farmaci durante l'epidemia Covid-19. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube dell'Agenzia Italiana del Farmaco. L'annuncio in una nota: "Il Rapporto, frutto dell'attività di monitoraggio dell'Osservatorio Nazionale sull'Impiego dei Medicinali (Osmed) dell'Aifa, restituisce una prima istantanea sui consumi farmaceutici a livello ospedaliero e territoriale nei primi mesi dell'anno, in risposta alla pandemia da Covid-19 e non solo. La pubblicazione ha lo scopo di inquadrare in modo tempestivo l'utilizzo dei medicinali sul territorio nazionale, per individuare e pianificare interventi di promozione dell'uso ottimale dei farmaci anche in contesti emergenziali". Alla presentazione è previsto l'intervento del Mmnistro della Salute, Roberto Speranza. (Ren)